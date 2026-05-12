Quattro squadre si sfidano nelle semifinali playoff di Serie B per conquistare l’ultimo posto disponibile in Serie A. Il Monza, guidato da Bianco, e il Palermo di Inzaghi affrontano rispettivamente Juve Stabia e Catanzaro in incontri che determineranno quale formazione accederà alla massima divisione italiana. Il campionato di Serie B si è concluso, ma manca ancora da definire quale squadra otterrà la promozione diretta.

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© Calcionews24.com - Corsa alla Serie A: Monza e Palermo attendono Juve Stabia e Catanzaro nelle semifinali per l’ultimo posto disponibile

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