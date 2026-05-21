Il Catanzaro, guidato da Aquilani, si avvicina alla promozione in Serie A, con un valore stimato di circa 40 milioni di euro. Dopo 43 anni di assenza dalla massima divisione, la squadra si trova a un passo dal ritorno, grazie anche alle vittorie ottenute in questa stagione. La società ha investito nel rafforzamento della rosa e nel miglioramento delle strutture, obiettivi che sembrano aver portato risultati concreti. La squadra si prepara ad affrontare le ultime partite decisive per raggiungere la massima serie.

43 anni. Tanti sono gli anni di assenza del Catanzaro dalla massima serie nazionale. Un numero enorme che, sommato alle sole sette partecipazioni della compagine calabrese — l’ultima proprio nell’82-83 — rende bene l’idea della profonda spaccatura e del deserto, di cui Napoli è una delle poche cattedrali ancora funzionanti, che è il Sud Italia calcistico. Adesso, dopo anni passati a vedere fare l’ascensore a Venezia, Monza, Empoli e Frosinone, ecco affacciarsi prepotentemente la banda Aquilani e il suo rock and roll made in Italy. Ce n’è per tutti i gusti: bel gioco, risultati, italiani in campo, spese contenute e il classico intramontabile calciatore di provincia a guidare tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Catanzaro di Aquilani vale quanto Lucca (40 milioni): li ha condotti alle porte della Serie A

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