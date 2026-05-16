Mercato Napoli Lucca verso l’addio | c’è una squadra di Serie A alle porte

Da spazionapoli.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Lucca sta per lasciare il Napoli in vista della prossima stagione. La Fiorentina ha manifestato interesse per l’attaccante e sta valutando un trasferimento. Dopo un’esperienza negativa al Nottingham Forest, il giocatore si trova ora in una fase di valutazione da parte di diversi club di Serie A. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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Lorenzo Lucca lascia il Napoli in estate: la Fiorentina l’ha messo nel mirino al netto dell’esperienza negativa dopo al Nottingham Forest, come scritto anche oggi dalla Gazzetta dello Sport. Lucca al Napoli: sei mesi che non convincono. L’esperienza in Premier League ha definitivamente chiuso un ciclo. Lucca non ha trovato spazi significativi al Nottingham Forest, collezionando presenze marginali e un rendimento che non ha mai decollato. Il prestito era nato come opportunità di rilancio internazionale. Si è trasformato in un’esercizio di frustrazione, con il centravanti italiano relegato ai margini della squadra inglese e costretto a lunghe panchine. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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