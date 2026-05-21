Il caso Savini sta arrivando in Consiglio comunale e al centro della discussione ci sono questioni legate all’incidente e alle deleghe assegnate. La presenza del sindaco alla riunione di mercoledì prossimo è ancora incerta, e si attendono chiarimenti su eventuali dettagli riguardanti la vicenda. La discussione si concentra anche sulla richiesta di trasparenza rispetto alle responsabilità e alle decisioni prese finora, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto.

Ferrara, 20 maggio 2026 – “ Ci sarà il sindaco Fabbri mercoledì prossimo in Consiglio? ”. È questa la domanda che le opposizioni si sono fatte oggi, in maniera piuttosto ricorrente durante la capigruppo convocata dal presidente del Consiglio Federico Soffritti proprio per calendarizzare la seduta straordinaria richiesta dalle minoranze. L’incidente si è verificato lunedì pomeriggio a Sermide, nel Mantovano. Fabbri era passeggero. I due sono usciti illesi. Tasso alcolemico tre volte oltre il limite: patente ritirata e veicolo sotto sequestro. L’incidente. Tutto nasce dall’incidente in cui è stato coinvolto anche il primo cittadino ormai due settimane fa e che ha portato alle dimissioni dell’assessore Francesca Savini risultata positiva all’alcol test alla guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘caso Savini’ verso il Consiglio: “Chiarezza su incidente e deleghe. Speriamo che Fabbri sia presente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Deleghe, Alan Fabbri prende 10 giorni. La civica difende Francesca Savini e attacca: “Dal Pd nessuna lezione di morale”Ferrara, 12 maggio 2026 – Serviranno circa dieci giorni per capire chi subentrerà in giunta al posto di Francesca Savini.

Ferrara, si dimette l’assessora Francesca Savini dopo l’incidente con il sindaco Fabbri: positiva all’alcol testL’incidente nel Mantovano e il caso politico esploso giorni dopo È arrivata la decisione che ha scosso il Comune di Ferrara: Francesca Savini ha...

Il ‘caso Savini’ verso il Consiglio: Chiarezza su incidente e deleghe. Speriamo che Fabbri sia presenteA Ferrara si è riunita la capigruppo per calendarizzare la seduta straordinaria. In ballo il nodo della redistribuzione degli incarichi. Chiappini (Pd): Priorità al Pnrr ... ilrestodelcarlino.it

Sindaco e assessora fuori strada. Savini positiva all’alcol test. Scatta la denuncia, lei si dimetteL’incidente si è verificato lunedì pomeriggio a Sermide, nel Mantovano. Fabbri era passeggero. I due sono usciti illesi. Tasso alcolemico tre volte oltre il limite: patente ritirata e veicolo sotto se ... msn.com