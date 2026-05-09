L’assessora di Ferrara si è dimessa dopo essere risultata positiva all’alcol test in seguito a un incidente nel Mantovano. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’episodio che ha coinvolto anche il sindaco, lasciando spazio a una situazione politica che ha attirato l’attenzione locale. La donna ha formalizzato le sue dimissioni, chiudendo così una vicenda che ha avuto ripercussioni sulla scena amministrativa.

L’incidente nel Mantovano e il caso politico esploso giorni dopo. È arrivata la decisione che ha scosso il Comune di Ferrara: Francesca Savini ha rassegnato le dimissioni da assessora dopo l’ incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nel Mantovano, mentre era alla guida dell’auto su cui viaggiava anche il sindaco Alan Fabbri. Una vicenda che inizialmente sembrava destinata a restare confinata alla cronaca locale ma che, dopo la diffusione dei dettagli sull’alcol test, si è trasformata in un caso politico nazionale. L’incidente risale al 4 maggio scorso, quando il fuoristrada guidato da Savini è uscito di strada a Sermide, in provincia di Mantova, lungo l’asse che collega il Ferrarese e Bondeno, città dove il sindaco Fabbri vive da sempre.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ferrara, si dimette l’assessora Francesca Savini dopo l’incidente con il sindaco Fabbri: positiva all’alcol test

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