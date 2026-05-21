Il caso Ott riapre il dossier Marsalek spionaggio filorusso nel cuore dell’Europa
Il caso Ott riporta in primo piano il nome di Jan Marsalek, ex dirigente di Wirecard, azienda tedesca di pagamenti che è fallita alcuni anni fa. Marsalek, cittadino austriaco, è attualmente latitante e si sospetta che si trovi a Mosca. La vicenda si collega a un'indagine più ampia su presunti collegamenti tra spionaggio filorusso e figure coinvolte nel settore finanziario. La riapertura del dossier si concentra su questi aspetti, senza che siano state fornite ulteriori dettagli ufficiali.
Torna il nome di Jan Marsalek. Ex dirigente di Wirecard, cittadino austriaco, latitante dopo il collasso del colosso tedesco dei pagamenti, oggi ritenuto dagli investigatori al riparo a Mosca. Attorno a lui, ancora una volta, un caso di spionaggio russo. Questa volta il caso arriva da Vienna, dove l’ex funzionario dell’intelligence austriaca Egisto Ott è stato riconosciuto colpevole di aver passato informazioni a ufficiali russi e allo stesso Marsalek. La ricostruzione degli eventi. Secondo la Bbc, che ha dato conto del verdetto da Vienna, Ott è stato condannato a quattro anni e un mese di carcere, in quanto ritenuto colpevole di spionaggio, abuso d’ufficio, corruzione, frode aggravata e violazione della fiducia. 🔗 Leggi su Formiche.net
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