Il caso Ott riapre il dossier Marsalek spionaggio filorusso nel cuore dell’Europa

Il caso Ott riporta in primo piano il nome di Jan Marsalek, ex dirigente di Wirecard, azienda tedesca di pagamenti che è fallita alcuni anni fa. Marsalek, cittadino austriaco, è attualmente latitante e si sospetta che si trovi a Mosca. La vicenda si collega a un'indagine più ampia su presunti collegamenti tra spionaggio filorusso e figure coinvolte nel settore finanziario. La riapertura del dossier si concentra su questi aspetti, senza che siano state fornite ulteriori dettagli ufficiali.

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