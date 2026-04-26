Inchiesta arbitri Serie A Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi | i nuovi sviluppi

Da internews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, ha richiesto gli atti dell'inchiesta aperta a Milano riguardo agli arbitri di Serie A. Recentemente, Chinè ha deciso di riaprire il fascicolo sul caso che coinvolge l'ex arbitro Gianluca Rocchi, portando a nuovi sviluppi nel procedimento. La richiesta si inserisce in un quadro di verifiche più ampie sui procedimenti disciplinari e le decisioni prese negli ultimi anni.

di Stefano Cori Inchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta. La giustizia sportiva si rimette in moto sul caso  Gianluca Rocchi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la  Procura federale  guidata da  Giuseppe Chinè  ha già chiesto alla  Procura di Milano  gli atti dell’inchiesta che coinvolge il designatore arbitrale, il quale sarebbe indagato per concorso in frode sportiva. L’interrogatorio di Rocchi davanti ai pm milanesi è fissato per il 30 aprile, data che potrebbe rappresentare uno snodo importante anche per gli sviluppi in ambito federale.🔗 Leggi su Internews24.com

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Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva. Si è sospeso. Avviso di garanzia anche per Gervasoni.

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