Inchiesta arbitri Serie A Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi | i nuovi sviluppi

La Procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, ha richiesto gli atti dell'inchiesta aperta a Milano riguardo agli arbitri di Serie A. Recentemente, Chinè ha deciso di riaprire il fascicolo sul caso che coinvolge l'ex arbitro Gianluca Rocchi, portando a nuovi sviluppi nel procedimento. La richiesta si inserisce in un quadro di verifiche più ampie sui procedimenti disciplinari e le decisioni prese negli ultimi anni.

di Stefano Cori Inchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta. La giustizia sportiva si rimette in moto sul caso Gianluca Rocchi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta che coinvolge il designatore arbitrale, il quale sarebbe indagato per concorso in frode sportiva. L’interrogatorio di Rocchi davanti ai pm milanesi è fissato per il 30 aprile, data che potrebbe rappresentare uno snodo importante anche per gli sviluppi in ambito federale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppi Notizie correlate Inchiesta arbitri, Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi: lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppiMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva. Si è sospeso. Avviso di garanzia anche per Gervasoni. Gianluca Rocchi (arbitri) indagato per aver favorito l’InterIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi si autosospende dopo un avviso di garanzia per frode sportiva per presunti favoritismi all'Inter. lavocedivenezia.it Rocchi indagato per frode sportiva: si autosospende, VAR sotto accusaUna bufera si è scatenata nel calcio italiano: indagato Rocchi per frode sportiva. Oltre a lui anche Gervasoni. Il VAR è sotto accusa ... derbyderbyderby.it L’avviso di garanzia al designatore Gianluca Rocchi è solo l’ultimo colpo all’immagine della categoria, in coda a una stagione piena zeppa di errori e polemiche - facebook.com facebook ULTIM'ORA Caos calcio, Gianluca Rocchi si è autosospeso "Lo faccio per permettere corretto decorso fase giudiziale" tinyurl.com/rocchi-indagat… #SkySport #Rocchi x.com