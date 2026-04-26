Inchiesta arbitri Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi | lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppi

La Procura ha deciso di riaprire il caso riguardante Gianluca Rocchi, già archiviato lo scorso anno, nel contesto di un’indagine sugli arbitri. La decisione è stata comunicata dopo aver rivisto gli elementi raccolti in precedenza, portando a una nuova fase dell’indagine. La giustizia sportiva riprende così l’attività di analisi su eventuali irregolarità che coinvolgono il noto arbitro.

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