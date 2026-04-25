In Italia, ci sono circa sei milioni di case rimaste vuote, un numero che riguarda immobili non abitati. Questa situazione si collega a una problematica più ampia legata all’emergenza abitativa nel paese. Recenti analisi cercano di comprendere cosa rappresenti davvero l’indice Imi, uno strumento utilizzato per misurare la quantità di immobili inattivi e le possibili implicazioni di questa realtà.

In Italia il tema dell’ emergenza abitativa si intreccia con un dato che colpisce: milioni di immobili risultano inutilizzati. Secondo le stime elaborate dal Centro studi Fiaip, sei milioni sarebbero le abitazioni potenzialmente disponibili ma non occupate. Il punto di partenza è il patrimonio immobiliare complessivo. Nel Paese si contano poco meno di 35,6 milioni di unità immobiliari, mentre i nuclei familiari sono circa 26,2 milioni. La differenza porta a un totale di circa 9,4 milioni di abitazioni non occupate da residenti. Dalla stima complessiva vengono escluse le seconde case a uso turistico, gli immobili inagibili e quelli utilizzati con contratti particolari, come le foresterie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case vuote in Italia, perché sono 6 milioni e cosa misura davvero l’indice Imi

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