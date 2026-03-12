Meloni chiude la campagna per il referendum dopo il caso Bartolozzi | Nessuno vuole liberarsi dei magistrati
Giorgia Meloni ha concluso la campagna referendaria con un evento al Teatro Parenti di Milano, organizzato da Fratelli d’Italia. Durante il suo intervento, ha affermato che nessuno desidera eliminare i magistrati. L’intervento è avvenuto in un momento in cui si è discusso del caso Bartolozzi, che ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico.
Giorgia Meloni chiude la campagna per il referendum all'evento per il Sì organizzato da FdI al Teatro Parenti di Milano. Dopo le polemiche per le parole della capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, la premier assicura che "nessuno vuole liberarsi dei magistrati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
