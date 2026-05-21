Il caso Amici 25 | solo 4 brani superano 1 milione di streaming erano 15 nella scorsa edizione

L'edizione 25 di Amici si è conclusa da poco e i dati sugli inediti pubblicati durante il programma mostrano un calo significativo negli streaming. Solo quattro brani hanno superato il milione di ascolti su Spotify, rispetto ai quindici della scorsa stagione. I numeri indicano una diminuzione importante nella performance dei singoli, evidenziando una flessione rispetto alle edizioni passate. Oltre a Spotify, sono stati monitorati anche altri servizi di streaming per avere un quadro più completo dell’andamento delle canzoni.

L'edizione 25 di Amici è finita da pochi giorni ed è interessante capire come gli inediti abbiano performato su Spotify, ma non solo. Anche un confronto (duro) con l'edizione 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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