Puglia in volo | ad aprile gli scali superano il milione di passeggeri

Ad aprile, gli aeroporti della Puglia hanno superato il milione di passeggeri, segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. In particolare, uno degli scali ha registrato un aumento significativo di passeggeri provenienti da destinazioni internazionali, con un balzo più alto rispetto agli altri. I nuovi voli esteri hanno contribuito ad aumentare il traffico nel settore di uno degli aeroporti pugliesi, portando a un incremento complessivo del numero di persone che hanno scelto di volare nella regione.

? Cosa scoprirai Quale scalo ha registrato il balzo più alto di passeggeri internazionali?. Come influiscono i nuovi voli esteri sul traffico di Brindisi?. Perché il flusso di viaggiatori è cresciuto così tanto in aprile?. Cosa significa questo aumento per il futuro del turismo pugliese?.? In Breve Aprile registra 1.096.000 passeggeri totali con incremento dell'11,3% rispetto al 2025.. Primo quadrimestre 2026 segna 3.153.772 viaggiatori con crescita del 7,7%.. Rotte internazionali raggiungono 1.362.038 passeggeri con balzo del 19,5%.. Brindisi cresce del 14,7% con 175.685 passeggeri sulle tratte internazionali.. Oltre un milione e 96 mila passeggeri hanno attraversato gli scali di Bari, Brindisi e Foggia nel mese di aprile, segnando un incremento dell’11,3% rispetto ai 985 mila viaggiatori registrati nello stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia in volo: ad aprile gli scali superano il milione di passeggeri Notizie correlate Numeri record per il 2026 di Aeroporti di Puglia: "Più di 3 milioni di passeggeri in transito negli scali regionali"I dati confermano il rafforzamento strategico degli scali locali nel panorama nazionale e internazionale. Scali Toscani al top: a marzo crescita del 9% con record di passeggeriNel mese di marzo il Sistema Aeroportuale Toscano di Firenze e Pisa, ha registrato per la prima volta oltre 700 mila passeggeri transitati, con un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Puglia più vicina a New York: oggi volo inaugurale di United Airlines; Atterrato a Bari il primo volo della United Airlines, diretto con New York; Al via il collegamento diretto tra Bari e New York della United: quattro voli a settimana per tutta l'estate; Le storie dei turisti americani arrivati in Puglia con il volo diretto: Ho 88 anni, voglio vedere il paese di mio padre. Le storie dei turisti americani arrivati in Puglia con il volo diretto: «Ho 88 anni, voglio vedere il paese di mio padre»Qualcuno l'italiano non lo ha mai dimenticato, pur mescolandolo ad un accento marcatamente americano. Qualcun altro, invece, la lingua di ... msn.com Benvenuti in Puglia: all’alba il primo volo Newark-Bari dell’AirlinesE' atterrato alle 6.20 il primo volo Newark-Bari della United Airlines con 167 passeggeri. Il volo avrà una frequenza di 4 volte a settimana ... trmtv.it Redditi in Puglia, Gatta attacca: “I Comuni più poveri sono nel Foggiano, uno schiaffo alla Capitanata” Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia denuncia il divario crescente: “Bari cresce, Foggia resta ultima per reddito pro capite” - facebook.com facebook