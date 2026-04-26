Nella sesta puntata del Serale di Amici trasmessa sabato 25 aprile 2026, sono stati annunciati i risultati delle esibizioni e delle sfide tra i concorrenti. A sorpresa, è stato annunciato che un solo concorrente è stato eliminato, mentre la classica eliminazione diretta è stata annullata. La puntata ha visto la presenza di numerosi ospiti e un ruolo importante di Elena D'Amario nel corso della serata. La registrazione dell'evento si è svolta giovedì scorso.

Scopriamo chi è uscito da Amici nella sesta puntata del Serale di Amici 25, registrata giovedì e trasmessa ieri sera, sabato 25 aprile 2026, su Canale 5. In gara c'erano ancora nove allievi, le eliminazioni dovevano essere due, ma l'indecisione di Elena D'Amario ha salvato un concorrente. Ospiti, musica e comicità hanno accompagnato le tre manche che hanno portato all’eliminazione finale. In studio sono arrivati Luca Laurenti e Luca Argentero, protagonisti del gioco “Password” che ha animato il pubblico tra una sfida e l’altra. La parte musicale è stata affidata a Serena Brancale, Delia ed Ermal Meta, mentre Alessandro Siani ha portato sul palco un momento di comicità che ha alleggerito la tensione della gara.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito da Amici ieri sera 25 aprile 2026, un solo eliminato: colpo di scena nella prima manche, annullata eliminazione diretta

Amici 25, Colpo di Scena - Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale

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