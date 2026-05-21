Il caso abbonamenti di Helena Prestes | prima nega l'impegno sulle donazioni poi spunta il video che la smentisce

Helena Prestes ha inizialmente dichiarato a Fanpage.it di non essere coinvolta in alcun impegno riguardante le donazioni provenienti dal suo canale Instagram. Tuttavia, successivamente è stato diffuso un video che sembra contraddire questa affermazione, mostrando un quadro diverso sulla sua posizione. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dei social media, portando alla luce una discrepanza tra le dichiarazioni iniziali e le immagini emerse successivamente. La questione rimane aperta e in fase di approfondimento.

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