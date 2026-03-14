Helena Prestes in lacrime per la morte del padre | Non ho realizzato il suo ultimo desiderio

Helena Prestes ha parlato a Verissimo della morte del padre, descrivendo il dolore che ha provato e la sensazione di aver perso un momento importante. La donna ha spiegato di aver sperato di avere più tempo per poter esaudire l’ultimo desiderio del genitore, ma purtroppo non è stato possibile. Durante l’intervista, Prestes si è mostrata visibilmente commossa, ricordando quei momenti di grande dolore.

Helena Prestes a Verissimo parla della morte del padre, un lutto che l’ha colpita profondamente non solo per la scomparsa in sé, ma per il peso di una promessa che non è riuscita a mantenere: "Pensavo di avere più tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Helena Prestes: “Mio padre ha avuto un ictus, l’ho saputo dai giornali. Viveva in una situazione di degrado totale” Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: “Chiedo rispetto”Lutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni. Contenuti e approfondimenti su Helena Prestes Temi più discussi: Helena Prestes e altri vip hanno l'emoji della volpe o del leone sui social: il motivo; Helena Prestes e Javier Martinez, la dedica di lei commuove e sorprende: 'Sei casa'; Helena Prestes presa una drastica decisione | i fans esultano; Valeria Marini piange per le parole di Frassica a Sanremo: 'Molto offensivo'. Helena Prestes in lacrime per la morte del padre: Non ho realizzato il suo ultimo desiderioHelena Prestes a Verissimo parla della morte del padre, un lutto che l’ha colpita profondamente non solo per la scomparsa in sé, ma per il peso di una ... fanpage.it Sorelle di Helena Prestes, chi sono Mariana e Livia | Loro sono la mia famigliaSorelle di Helena Prestes, chi sono: un rapporto molto stretto nonostante la distanza. A legarle un passato difficile in Brasile ... ilsussidiario.net Helena Prestes racconta a #Verissimo della totale assenza della mamma: “Non si è fatta sentire, mi rende incredula.” - facebook.com facebook