I giornalisti cercano di spegnermi | a Non è la TV il caso Zeudi Di Palma e le donazioni che cambiano

Zeudi Di Palma si trova nuovamente al centro di polemiche dopo che, durante una diretta, sono emerse variazioni nelle donazioni sul suo canale. Le conversazioni si sono concentrate sul tentativo di alcuni giornalisti di bloccare o screditare le sue attività online. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato le differenze nel comportamento delle donazioni in relazione alle interazioni con i giornalisti presenti.

Zeudi Di Palma torna al centro delle polemiche: le donazioni sul suo canale cambiano pattern durante una live. Non è la TV ci aggiunge un nuovo tassello.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Twitch, Zeudi Di Palma attacca Fanpage: “Vogliono spegnerci”. E le donazioni cambiano in direttaZeudi Di Palma risponde all'inchiesta di Fanpage giocando la carta del vittimismo: "Vogliono spegnerci". La madre di Zeudi Di Palma lascia i social dopo le critiche alla figlia: “Sono davvero stanca”La madre di Zeudi Di Palma lascia i social chiedendo ai fan di non rispondere a nessuno: "Sono davvero stanca". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Zeudi Di Palma a L'Isola dei Famosi? Il provino segreto e tutte le novità sul cast; Isola dei Famosi, Zeudi Di Palma verso il casting? L’indiscrezione sul provino segreto; L’Isola dei Famosi, cresce l’attesa: tra i possibili concorrenti spunta anche Zeudi Di Palma; L’Isola dei Famosi 2026, casting bomba: il figlio di Gianni Morandi e l’ex gieffina in pole. I giornalisti cercano di spegnermi: a Non è la TV il caso Zeudi Di Palma e le donazioni che cambianoZeudi Di Palma torna al centro delle polemiche: le donazioni sul suo canale cambiano pattern durante una live. Non è la TV ci aggiunge un nuovo tassello. Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente ... fanpage.it Caso Twitch, Zeudi Di Palma attacca Fanpage: Vogliono spegnerci. E le donazioni cambiano in direttaZeudi Di Palma risponde all’inchiesta di Fanpage giocando la carta del vittimismo: Vogliono spegnerci. No. Abbiamo solo messo in fila i dati. E la sessualità non c’entra niente. Segui le notizie di ... fanpage.it "Zeudi Di Palma risponde all’inchiesta di Fanpage giocando la carta del vittimismo: “Vogliono spegnerci”. No. Abbiamo solo messo in fila i dati. E la sessualità non c’entra niente." a cura di Stefania Rocco - facebook.com facebook Zeudi Di Palma su Twitch: numeri fuori scala e 300mila euro al mese. Gifted sub sospette e classifiche alterate: l'inchiesta spiega cosa non torna — x.com