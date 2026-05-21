Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche è curato a casa

Il cardinale Camillo Ruini si trova in condizioni di salute critiche da alcuni giorni. Secondo fonti ufficiali, il suo stato viene monitorato a domicilio, dove sono presenti medici e infermieri che lo assistono, anche con l’uso di ossigeno. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno precisato come le cure siano continue e mirate al suo recupero. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sul suo quadro clinico.

Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Il cardinale Ruini in condizioni critiche, nuova crisi legata alletà

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