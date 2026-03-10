Passeggiate con il cane a Viterbo obbligatoria la bottiglia d' acqua contro la pipì | multe fino a 300 euro

A Viterbo, le passeggiate con il cane richiedono ora di portare una bottiglia d’acqua per pulire eventuali deiezioni, con sanzioni che possono arrivare fino a 300 euro. Il regolamento di polizia urbana, ancora al centro di discussioni al palazzo dei Priori, si concentra sull’articolo 33, che regola la gestione degli animali domestici e le relative responsabilità.

In prima commissione la discussione per tutelare l'igiene pubblica: sanzioni salate per chi non raccoglie o lava lo sporco lasciato dagli animali domestici Il regolamento di polizia urbana di Viterbo continua a tenere banco a palazzo dei Priori. Questa volta la lente di ingrandimento della prima commissione si è concentrata sull'articolo 33, un passaggio che disciplina la gestione degli animali domestici e che punta a risolvere l'annoso e fastidioso problema delle deiezioni canine sparse per i vicoli della città. Le direttive approdate sui banchi non ammettono sconti. Chiunque porti a spasso un animale ha il dovere assoluto di raccoglierne gli escrementi dal suolo pubblico e di lavare accuratamente la zona interessata, in modo da preservare le condizioni di igiene delle strade. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Viterbo, omicidio ultrà della Lazio: ipotesi della lite scoppiata per la pipì del cane su una scarpaPotrebbe essere stata una scarpa della vittima sporcata dalla pipì del cane di Davide Ernesti, l'origine di una serie di litigi, scoppiati nella...

Dolo: multe fino a 300€ e divieti di un anno controIl Comune di Dolo ha approvato un nuovo regolamento di polizia urbana che introduce misure drastiche contro il degrado e la violenza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Passeggiate con il cane a Viterbo...

Temi più discussi: Cani con padroni incivili: arriva il giro di vite del Comune; 400 bustine di veleno lungo il canale: cane avvelenato nelle campagne del Cuneese; Tutela animali, progetto Unione Comuni Bassa Romagna contro il fenomeno dell’uso dei bocconi o esche avvelenate; Olly cerca casa, una cucciolotta di 9 mesi. Zampa Trentina: Cerchiamo una famiglia paziente pronta a camminare al suo fianco per sempre.

Passeggiate senza stress con il cane: come evitare problemi al guinzaglioLa passeggiata è molto più che portare fuori il cane per i bisogni. È il momento in cui il cane esplora, annusa, si rilassa e rafforza il legame con il proprietario. È specchio della relazione fra ... repubblica.it

Passeggiata con il cane: fa bene al cuore ma attenzione agli strattoniPortare a spasso il cane avrà pure indubbi vantaggi sulla salute, incoraggiando ad esempio a fare attività fisica e migliorando di conseguenza la salute cardiovascolare, ma può essere anche pericoloso ... ilmessaggero.it

Tornano a Salerno le passeggiate culturali dell’associazione Erchemperto, con un ciclo di visite guidate domenicali dal titolo “L’Impronta del Sacro nell’arte e nell’architettura” - facebook.com facebook