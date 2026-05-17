Elezioni Roma 2027 Rampelli | Io candidato sindaco? Se me lo chiedessero non potrei dire di no
Durante un evento pubblico, un esponente del centrodestra ha affermato che, se gli venisse chiesto di candidarsi come sindaco di Roma alle prossime elezioni del 2027, non potrebbe rifiutare. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute della possibilità di una sua candidatura per la guida della capitale. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata data, e la questione riguarda ancora le future scelte politiche del partito e dei suoi rappresentanti.
“Io candidato sindaco di Roma per il centrodestra? Se qualcuno me lo chiedesse non potrei dire di no”. A dirlo è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e co-fondatore di FdI, a proposito di una sua possibile candidatura per sfidare Roberto Gualtieri alle elezioni del 2027.Rampelli: “Non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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