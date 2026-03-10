L' ex mattatoio di Sutri sarà demolito nasce il centro polifunzionale

L'ex mattatoio di Sutri sarà demolito e al suo posto sorgerà un nuovo centro polifunzionale. La struttura, che un tempo ospitava le attività di macellazione, verrà completamente rifatta per accogliere spazi dedicati a diverse funzioni. L'intervento prevede la demolizione dell'edificio esistente e la successiva costruzione di un complesso destinato a servizi vari.

Lavori di riqualificazione per 500mila euro. Il sindaco Matteo Amori: "Uno spazio per attività culturali, sociali e aggregative" Riqualificazione per l'ex mattatoio comunale di Sutri, che sarà demolito per poi essere ricostruito come centro polifunzionale. I lavori sono iniziati. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana possibile grazie a un finanziamento di 500mila euro proveniente dai fondi giubilari. L'edificio, in condizioni strutturali compromesse e utilizzato esclusivamente come deposito e magazzino, sarà demolito e successiva riedificato. L'obiettivo è recuperare l'area attraverso la realizzazione di una nuova struttura destinata a centro polifunzionale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

