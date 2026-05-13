Campo dei Mutoid salvato dalle istituzioni | È di interesse pubblico non va demolito
La giunta di Santarcangelo ha deciso di non procedere con la demolizione del campo dei Mutoid, ritenendo che la tutela di questo spazio sia di interesse pubblico. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale, che sottolinea la volontà di preservare l’area. La questione riguardava la possibilità di interventi di demolizione da parte delle autorità competenti, ma ora si è optato per il mantenimento del sito.
Rimini, 13 maggio 2026 – La salvezza dei Mutoid è vicina. “Il campo non va demolito perché prevale l’interesse pubblico”: così ha stabilito la giunta di Santarcangelo mettendolo nero su bianco. L’atto sarà discusso e messo al voto martedì 19 maggio: se sarà approvato in consiglio comunale, i Mutoid non saranno costretti a lasciare il campo dove vivono dal 1990. C’è voluto un anno e mezzo, per trovare finalmente una soluzione che potesse reggere dal punto di vista amministrativo e – soprattutto – giuridico, dopo che il Consiglio di Stato (nel gennaio 2025) ha dichiarato “abusive” le case degli artisti e imposto al Comune di farle demolire. E in questi mesi l’amministrazione di Santarcangelo ha lavorato, insieme alla Regione e agli altri enti competenti, per capire come impedire lo sfratto dei Mutoid nel pieno rispetto della legge.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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