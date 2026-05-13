La giunta di Santarcangelo ha deciso di non procedere con la demolizione del campo dei Mutoid, ritenendo che la tutela di questo spazio sia di interesse pubblico. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale, che sottolinea la volontà di preservare l’area. La questione riguardava la possibilità di interventi di demolizione da parte delle autorità competenti, ma ora si è optato per il mantenimento del sito.

Rimini, 13 maggio 2026 – La salvezza dei Mutoid è vicina. “Il campo non va demolito perché prevale l’interesse pubblico”: così ha stabilito la giunta di Santarcangelo mettendolo nero su bianco. L’atto sarà discusso e messo al voto martedì 19 maggio: se sarà approvato in consiglio comunale, i Mutoid non saranno costretti a lasciare il campo dove vivono dal 1990. C’è voluto un anno e mezzo, per trovare finalmente una soluzione che potesse reggere dal punto di vista amministrativo e – soprattutto – giuridico, dopo che il Consiglio di Stato (nel gennaio 2025) ha dichiarato “abusive” le case degli artisti e imposto al Comune di farle demolire. E in questi mesi l’amministrazione di Santarcangelo ha lavorato, insieme alla Regione e agli altri enti competenti, per capire come impedire lo sfratto dei Mutoid nel pieno rispetto della legge.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campo dei Mutoid salvato dalle istituzioni: “È di interesse pubblico, non va demolito”

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