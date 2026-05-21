Il Calcio Napoli raccoglie 32mila euro per il Teatro Sannazaro con l'asta delle maglie firmate da De Bruyne
Il Calcio Napoli ha annunciato che l'asta delle maglie firmate da De Bruyne ha raccolto circa 32mila euro, con 570 offerte provenienti da 20 paesi diversi. La vendita delle maglie incorniciate si è conclusa recentemente e il ricavato sarà destinato al Teatro Sannazaro. L’iniziativa ha coinvolto numerosi appassionati, evidenziando l’interesse internazionale per l’asta. La cifra finale rappresenta un contributo significativo per sostenere il teatro, secondo quanto comunicato dal club.
Lo ha spiegato il Calcio Napoli a Fanpage.it: "570 offerte da 20 paesi diversi, le aste delle maglie incorniciate di De Bruyne hanno raccolto 31.853,83 euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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