È stata bandita un'asta di 50 maglie firmate da un calciatore noto, con il ricavato destinato alla ricostruzione del teatro Sannazaro. Le maglie sono state messe in vendita per sostenere un intervento di riparazione di un importante edificio storico cittadino. L'iniziativa coinvolge la comunità locale e mira a raccogliere fondi attraverso questa vendita benefica.

Quello tra Napoli e il Napoli è un legame indissolubile, con squadra e città da sempre immersi in un rapporto simbiotico. L’iniziativa della società azzurra per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, devastato da un incendio il 17 febbraio, ne è la prova. Napoli, la bella iniziativa per il teatro Sannazaro. Si legge sul sito del Napoli: L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita per la città di Napoli e per il suo patrimonio culturale. Situato nel cuore di Chiaia e attivo da oltre un secolo, è uno dei luoghi più riconoscibili della tradizione teatrale napoletana. Per contribuire alla sua ricostruzione, SSC Napoli promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli per Napoli: all’asta 50 maglie firmate da De Bruyne per la ricostruzione del teatro Sannazaro

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