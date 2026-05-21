Il boicottaggio al Roland Garros è figlio della modernità in quello di Wimbledon 81 tennisti non giocarono

Negli ultimi anni, alcuni tennisti hanno scelto di non partecipare ai tornei del Grande Slam come forma di protesta, come accaduto in passato anche in altri eventi storici del tennis. La motivazione principale riguarda le percepite ingiustizie sui premi in denaro, con molti atleti che sostengono di ricevere somme inferiori rispetto al valore del loro lavoro. Questo atteggiamento ha portato a boicottaggi temporanei e a decisioni di non competere in determinati tornei, creando tensioni tra i giocatori e gli organizzatori.

I tennisti protestano con i tornei del Grande Slam, perché ritengono di guadagnare meno di quanto dovrebbero. Al Roland Garros non parteciperanno al Media Day e ad alcune attività social. Tutto totalmente diverso rispetto allo storico boicottaggio di Wimbledon del 1973. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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