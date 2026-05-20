Al Roland Garros del 2026, il montepremi totale sarà di circa 61,7 milioni di euro, segnando un aumento del 9,53% rispetto all’anno precedente. Tra i tennisti, le richieste di percentuali sui premi sono state oggetto di discussione, e si parla di una possibile protesta per le condizioni di distribuzione. Tuttavia, non si registrano azioni di boicottaggio o proteste ufficiali durante il torneo. La questione dei guadagni e delle percentuali rimane al centro di alcune trattative tra gli atleti e gli organizzatori.

Il montepremi del Roland Garros 2026 sarà incrementata del 9,53% rispetto alla passata stagione e ammonterà a 61,723 milioni di euro. L’incremento è stato spalmato in misura maggiore nei primi tre turni (tra l’11,11% e l’11,54%) per contribuire alle finanze dei giocatori più bassi in classifica, ma questi dati non convincono i tennisti, che si focalizzano (con le loro comprensibilissime ragioni) sulla redistribuzione: secondo i top player, infatti, il prize money rappresenterebbe circa il 15% dei ricavi del torneo, dunque meno del 22% richiesto dagli atleti di punta. Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane e si erano anche manifestate delle possibilità di boicottaggio, che però non avranno luogo in occasione del secondo Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boicottaggio sventato al Roland Garros? Quanti soldi guadagnano i tennisti, percentuali richieste e possibile protesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo...

I tennisti hanno deciso la prima mossa che faranno per attuare il boicottaggio del Roland GarrosA Parigi i tennisti protesteranno per la ripartizione dei premi, un tema già toccato nelle ultime settimane da Sabalenka e Sinner: boicottano la...

I tennisti hanno deciso la prima mossa che faranno per attuare il boicottaggio del Roland GarrosA Parigi i tennisti protesteranno per la ripartizione dei premi, un tema già toccato nelle ultime settimane da Sabalenka e Sinner: boicottano la conferenza ... fanpage.it

Roland Garros, Sinner, Sabalenka e Djokovic alimentano lo scontro: la protesta, la risposta piccata da Parigi e l’incognita WimbledonTensione sempre più alle stelle tra Sinner, Sabalenka e Djokovic e il Roland Garros, che ha risposto duramente alla protesta organizzata dai giocatori ... sport.virgilio.it