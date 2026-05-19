Salone internazionale del libro di Torino bilancio molto soddisfacente per la Regione Marche
Si è conclusa la 38ª edizione del Salone internazionale del libro di Torino, con un riscontro positivo per la Regione Marche. Durante l’evento, nello stand regionale sono stati organizzati diversi panel e incontri a cui hanno partecipato numerosi visitatori. I dati ufficiali indicano un aumento della presenza di pubblico rispetto alle edizioni precedenti, con particolare attenzione alle iniziative promosse dalla Regione. L’evento si è svolto nel rispetto delle date previste e ha visto un’affluenza elevata di visitatori, tra cui operatori del settore e appassionati di letteratura.
ANCONA - Chiude i battenti la 38ª edizione del Salone internazionale del libro di Torino con un bilancio molto soddisfacente per la Regione Marche segnato da forte interesse e ampia partecipazione di pubblico nei panel e negli incontri ospitati nello stand regionale. Posizionata strategicamente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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