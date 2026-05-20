Campania ecco le date di inizio e fine anno scolastico 2026-2027
La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 in Campania. Secondo quanto comunicato, le scuole riapriranno il 15 settembre 2026 e chiuderanno alla fine di giugno 2027. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, che seguiranno questa pianificazione. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico.
Stabilite le date di inizio del nuovo anno scolastico in Campania. Gli studenti torneranno in classe il prossimo 15 settembre 2026, come rende noto la Giunta regionale che oggi ha approvato il calendario scolastico 2026-2027.Le lezioni del prossimo anno si chiuderanno l'8 giugno 2027 per le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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