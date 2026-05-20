Campania ecco le date di inizio e fine anno scolastico 2026-2027

La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 in Campania. Secondo quanto comunicato, le scuole riapriranno il 15 settembre 2026 e chiuderanno alla fine di giugno 2027. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, che seguiranno questa pianificazione. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico.

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