Il 20 ottobre la Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla e dei bambini vittime di guerre | via libera del Senato il testo è legge

Il 29 aprile 2026 il Senato ha approvato all'unanimità e in via definitiva un disegno di legge che istituisce il 20 ottobre come giornata dedicata ai piccoli martiri di Gorla e alle vittime civili di tutte le guerre. La legge riconosce ufficialmente questa data come momento di memoria e commemorazione. La decisione è stata presa senza voti contrari, e ora il testo sarà promulgato ufficialmente.

Milano, 29 aprile 2026 – Il Senato questa mattina ha approvato all'unanimità e in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Con la legge, il 20 ottobre di ogni anno sarà ricordata la strage "al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace". Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, potranno essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il 20 ottobre la Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla e dei bambini vittime di guerre: via libera del Senato, il testo è legge IN MEMORIA DEI BIMBI DI GORLA Notizie correlate Strage di Gorla, in Senato il ddl per istituire il 20 ottobre come giornata in memoria dei 184 bambini morti alla scuola CrispiIl Senato sta esaminando in questi giorni il disegno di legge che punta a istituire una giornata dedicata ai piccoli martiri di Gorla. 20 ottobre diventerà il “Giorno del ricordo” per i martiri di Gorla e le vittime infantili di tutte le guerre. Cosa devono fare le scuole. DDL al SenatoDopo l'approvazione alla Camera, è stata assegnata alla 1° commissione affari costituzionali la proposta di legge per l’istituzione del giorno del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Serie A, anticipi e posticipi fino alla 36^ giornata; Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, il riassunto della seconda giornata; Giornata mondiale sicurezza e salute sul lavoro 2026, rischi psicosociali; La psicoanalisi di fronte alle forme attuali del narcisismo | Convegno Istambul | 20-23 ott 2026. Strage di Gorla, in Senato il ddl per istituire il 20 ottobre come giornata in memoria dei 184 bambini morti alla scuola CrispiIl Senato sta esaminando in questi giorni il disegno di legge che punta a istituire una giornata dedicata ai piccoli martiri di Gorla. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, il testo ha già ricev ... orizzontescuola.it È previsto un open day per la giornata di lunedì 4 maggio dalle ore 10 alle ore 12 dalle ore 16 alle ore 18, per permettere ai cittadini di conoscere da vicino i mezzi e le attività operative, dalla voce degli uomini e delle donne della Guardia costiera italiana - facebook.com facebook A Monfalcone al Safety Day promosso da @Fincantieri in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la #Sicurezza sul Lavoro. La prevenzione è un impegno quotidiano e condiviso che deve diventare cultura, partecipazione attiva, attenzione concreta x.com