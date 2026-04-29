Il Senato ha deciso di dedicare il 20 ottobre come Giorno del ricordo per i bambini vittime di Gorla nel 1944. In questa giornata, le scuole organizzeranno iniziative per commemorare i 189 piccoli che persero la vita a Milano durante il bombardamento. La ricorrenza è stata istituita per mantenere vivo il ricordo di quei fatti tra le nuove generazioni.

? Cosa sapere Il Senato istituisce il 20 ottobre come Giorno del ricordo per i martiri di Gorla.. Le scuole organizzeranno attività per ricordare i 189 bambini caduti nel 1944 a Milano.. Il Senato ha approvato all’unanimità questa mattina il disegno di legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, fissando la ricorrenza ogni 20 ottobre. La decisione parlamentare, giunta in via definitiva dopo il primo passaggio alla Camera, punta a preservare, rinnovare e diffondere la memoria dei bambini caduti nei conflitti, promuovendo al contempo un impegno civile per la pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senato: il 20 ottobre sarà il giorno per i piccoli martiri di Gorla

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