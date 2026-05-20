Ieri in Campania sono state diffuse alcune notizie di cronaca e giustizia. Una persona è stata posta agli arresti domiciliari, mentre ad Avellino sono stati segnalati alcuni soggetti considerati impresentabili. L'attenzione si concentra su eventi e situazioni che coinvolgono diverse località della regione, con dettagli su procedimenti giudiziari e situazioni di sicurezza. Le notizie riguardano anche aspetti di ordinaria amministrazione e interventi delle forze dell'ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 19 maggio 2026. Avellino – C’è anche il nome di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino e nuovamente candidato alla fascia tricolore, tra i 28 “impresentabili” individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. (LEGGI QUI) Benevento – Gennaro Santamaria lascia il carcere, dove era stato rinchiuso dal 30 marzo scorso, e passa agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dai legali dell’ex dirigente comunale, gli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis, che nei giorni scorsi avevano chiesto una rivalutazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Santamaria ai domiciliari, ad Avellino ecco gli impresentabili

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