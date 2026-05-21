IEO e AVIS insieme | nasce a Milano un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione
A Milano, all’interno di un evento dedicato all’innovazione in oncologia, è stato annunciato un nuovo progetto di prevenzione dei tumori. L’iniziativa coinvolge l’Istituto Europeo di Oncologia e l’AVIS, con l’obiettivo di sviluppare un modello di prevenzione oncologica di precisione. La tre giorni, promosso da Motore Sanità, ha visto la presentazione di questa collaborazione, che potrebbe rappresentare un passo significativo nella ricerca italiana nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.
La prevenzione dei tumori compie un passo avanti verso la medicina del futuro. All’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) si è aperta la tre giorni promossa da Motore Sanità dedicata all’innovazione in oncologia, con un annuncio destinato a segnare una possibile svolta nella ricerca italiana: la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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