IEO e AVIS insieme | nasce a Milano un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione

A Milano, all’interno di un evento dedicato all’innovazione in oncologia, è stato annunciato un nuovo progetto di prevenzione dei tumori. L’iniziativa coinvolge l’Istituto Europeo di Oncologia e l’AVIS, con l’obiettivo di sviluppare un modello di prevenzione oncologica di precisione. La tre giorni, promosso da Motore Sanità, ha visto la presentazione di questa collaborazione, che potrebbe rappresentare un passo significativo nella ricerca italiana nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.

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