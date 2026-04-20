Avis cresce a Udine | nasce la sezione comunale Riccardi esalta il modello Fvg

A Udine nasce ufficialmente la sezione comunale di Avis, un evento che rappresenta un nuovo punto di riferimento per la donazione di sangue nella zona. La creazione di questa sezione coinvolge l’ampliamento delle attività e il rafforzamento della presenza dell’associazione sul territorio. Durante la cerimonia, un rappresentante ha evidenziato il ruolo del modello regionale nel favorire la crescita di queste realtà.

Un passaggio simbolico e concreto insieme: la nascita della sezione comunale di Avis a Udine segna un momento importante per il territorio. A evidenziarlo è stato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto all’assemblea regionale dell’Associazione Volontari Italiani del.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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