Tumori la svolta della prevenzione personalizzata | visite e consulti gratis allo Ieo di Milano

Sabato 16 maggio si terrà l’Ieo Open Day presso l’Istituto europeo di oncologia di Milano. In questa occasione, verranno offerte visite e consulti gratuiti dedicati alla prevenzione dei tumori. L’evento si inserisce in un progetto che punta a sviluppare un modello di prevenzione personalizzata come parte della strategia contro il cancro. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a promuovere l’attenzione sulla diagnosi precoce e le cure tempestive.

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