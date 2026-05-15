Tumori la svolta della prevenzione personalizzata | visite e consulti gratis allo Ieo di Milano
Sabato 16 maggio si terrà l’Ieo Open Day presso l’Istituto europeo di oncologia di Milano. In questa occasione, verranno offerte visite e consulti gratuiti dedicati alla prevenzione dei tumori. L’evento si inserisce in un progetto che punta a sviluppare un modello di prevenzione personalizzata come parte della strategia contro il cancro. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a promuovere l’attenzione sulla diagnosi precoce e le cure tempestive.
Un modello di prevenzione personalizzata come strategia cardine nella lottta al cancro. Lo propone l'Istituto europeo di oncologia di Milano, in occasione dell'Ieo Open Day in programma sabato 16 maggio. Un'iniziativa gratuita e aperta a tutti i cittadini nella sede dell'Irccs in via Ripamonti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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