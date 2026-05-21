Preparate i gelati per questa torrida estate in arrivo, ma non rilassatevi troppo: l’uomo dei gelati non ha mai fatto così paura. Quanto appreso dalle ultime ore Ice Cream Man, il nuovo horror slasher diretto da Eli Roth ha il suo trailer e la sua data d’uscita. Scopriamo insieme in quale trame si addentra questo film che renderà la nostra estate da brividi. Il carretto dei gelati. Il film slasher è ambientato in un’idilliaca cittadina estiva che precipita nella follia quando un gelataio vende gelati ai bambini dal suo furgoncino, con conseguenze terrificanti. Ice Cream Man vede Ari Millen (“Orphan Black”) nei panni dell’omonimo venditore di dolciumi, insieme a Benjamin Byron Davis (“Guardiani della Galassia Vol. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Ice Cream Man’: rilasciato il trailer del nuovo perturbante horror diretto da Eli Roth

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Ice Cream Man - Teaser Trailer Ufficiale | Al Cinema

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