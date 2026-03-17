È l’Ultima battuta? ecco il trailer del nuovo film diretto da Bradley Cooper

Il nuovo film diretto da Bradley Cooper, intitolato È l’Ultima Battuta?, sarà presentato alla 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival. Il film è in programma per l’uscita nelle sale italiane, con dettagli sulla distribuzione ancora da definire. La produzione ha annunciato che il trailer ufficiale è stato diffuso e il film sarà uno dei protagonisti dell’evento.

Il film diretto da Bradley Cooper, È l’Ultima Battuta?, si prepara a varcare la 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, e presto ad arrivare nelle sale italiane. Ma scopriamo di più di questa commedia agrodolce, prodotta da Searchlight Pictures, nelle sale italiane dal 2 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia. Divorzi e nuovi inizi. In È l’Ultima Battuta?, Alex (Will Arnett) affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre Tess (Laura Dern) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. I due dovranno confrontarsi con la gestione condivisa dei figli, la propria identità e la possibilità che l’amore possa assumere una nuova forma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “È l’Ultima battuta?”, ecco il trailer del nuovo film diretto da Bradley Cooper Articoli correlati E’ l’Ultima battuta?: il nuovo film diretto da Bradley CooperIl film diretto da Bradley Cooper, È l’Ultima Battuta?, si prepara a varcare la 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, e... Leggi anche: Bif&st 2026: Bradley Cooper a Bari con l’atteso “È l’Ultima Battuta?” IS THIS THING ON (2025) Movie Review | Bradley Cooper New Movie Altri aggiornamenti su Bradley Cooper Temi più discussi: È l’Ultima Battuta? fuori concorso alla 17a edizione del Bif&st, dal 2 aprile al cinema (News); Bradley Cooper dirigerà il prequel di Ocean’s Eleven?; È l’Ultima Battuta? di Bradley Cooper fuori concorso alla 17a edizione del Bif&st; Bradley Cooper verso la regia del prequel di Ocean’s 11. Bif&st 2026: Bradley Cooper a Bari con l’atteso È l’Ultima Battuta?Il nuovo film di Bradley Cooper, È l'Ultima Battuta?, approda al Bif&st 2026 di Bari. Scopri la trama, il cast e la data d'uscita al cinema. universalmovies.it E’ l’Ultima battuta?: il nuovo film diretto da Bradley CooperIl film diretto da Bradley Cooper, È l’Ultima Battuta?, si prepara a varcare la ... msn.com Ill franchise di Ocean's si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe segnare una svolta creativa significativa. Bradley Cooper, già in trattative per recitare nel prequel di Ocean's 11 al fianco di Margot Robbie, è ora in pole position per assumere anche le redini - facebook.com facebook Alle 21:10 “Il sapore del successo” di John Wells con Bradley Cooper, Emma Thompson, Uma Thurman | Caduto in disgrazia per un carattere impossibile e per l'abuso di droghe, lo chef americano Adam Jones tenta il riscatto in Europa. La ciambella riuscirà c x.com