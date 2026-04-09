È stato diffuso il trailer ufficiale del terzo film dell’anime horror Mononoke. Questo titolo si distingue nel panorama degli anime, dove i generi più diffusi sono azione e commedie romantiche. L’horror, invece, continua a incontrare difficoltà nel conquistare un pubblico più ampio, rimanendo uno dei generi meno rappresentati nel settore. La nuova uscita si inserisce in questa tendenza, attirando l’attenzione degli appassionati del genere.

Nel panorama degli anime, i generi più rappresentati restano l’azione e le commedie romantiche. C’è però un ambito che fatica ancora a raggiungere la stessa popolarità: l’ horror. Le produzioni spaventose sono meno numerose rispetto ad altri generi, ma esiste una saga cinematografica che continua a distinguersi per la sua capacità di inquietare. Anche se Junji Ito — maestro del manga horror spesso adattato in anime — non è coinvolto, questa serie riesce comunque a imporsi come un’opera degna di nota. E ora è arrivato il momento di salutare definitivamente Mononoke. Il capitolo conclusivo, Mononoke: The Movie – Chapter 3: The Serpent God, uscirà in Giappone il 29 maggio, chiudendo la trilogia dedicata al misterioso “Medicine Seller”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Rilasciato il trailer ufficiale del terzo film dell’anime horror Mononoke

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