Il precedente presidente ha bloccato un ordine esecutivo che avrebbe imposto controlli sulla sicurezza delle tecnologie di intelligenza artificiale, sostenendo che tali misure potrebbero rallentare lo sviluppo tecnologico americano. L’ordine prevedeva test preventivi obbligatori per le infrastrutture critiche, ma è stato sospeso, lasciando in sospeso le regole di sicurezza proposte. Questo atto ha sollevato preoccupazioni sulla possibile vulnerabilità delle infrastrutture senza le verifiche richieste. La decisione rappresenta un intervento diretto nelle politiche di regolamentazione del settore tecnologico.

? Domande chiave Perché Trump teme che i controlli governativi rallentino l'innovazione americana?. Quali rischi corrono le infrastrutture critiche senza i test preventivi obbligatori?. Come influirà il rinvio sulla corsa tecnologica tra USA e Cina?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei modelli se il governo non interviene?.? In Breve Obbligo di condivisione modelli tra 14 e 90 giorni prima del lancio.. Rischio vulnerabilità per software avanzati come Mythos di Anthropic o GPT-5.5 Cyber.. Difficoltà logistiche per i dirigenti delle grandi aziende tecnologiche a Washington.. Sicurezza affidata all'autodisciplina dei produttori in assenza di revisione standardizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA, Trump blocca l’ordine sulla sicurezza: teme per il primato USA

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