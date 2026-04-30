La Casa Bianca ha deciso di vietare a circa 70 aziende di utilizzare il modello di intelligenza artificiale Mythos, sviluppato da Anthropic, citando preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Questa decisione si basa sulla limitazione delle risorse di calcolo disponibili, che impediscono l'accesso completo al sistema. La misura mira a controllare l'espansione di questa tecnologia e a prevenire possibili rischi associati al suo utilizzo.

? Cosa sapere La Casa Bianca blocca l'espansione del modello Mythos di Anthropic per 70 società.. La scarsità di potenza di calcolo limita l'accesso per proteggere la sicurezza nazionale.. La Casa Bianca ha respinto il piano di Anthropic per estendere l’utilizzo del modello d’intelligenza artificiale Mythos a circa 70 società aggiuntive, sollevando preoccupazioni per la gestione delle risorse di calcolo e la sicurezza nazionale. nL’amministrazione statunitense ha deciso di bloccare l’espansione dell’accesso a questa tecnologia specifica, capace di individuare e sfruttare falle nei software. Attualmente, l’accesso è limitato a un gruppo di 50 organizzazioni attraverso il Project Glasswing, che include attori strategici come la NSA e gestori di infrastrutture critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA blocca l’IA di Anthropic: stop a Mythos per la sicurezza nazionale

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La start-up #Anthropic pensa che il modello #Mythos possa avere gravi ripercussioni sull'economia e sulla sicurezza nazionale. L'articolo del Wall Street Journal tratto dalla rassegna di Liturri. x.com