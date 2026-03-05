I siti delle scuole con Intelligenza Artificiale che risponde a genitori e studenti anche in Arabo e Cinese operativa 24h Un esempio italiano

Numerose scuole e università italiane e internazionali stanno adottando chatbot alimentati da intelligenza artificiale sui loro siti web. Questi sistemi rispondono a genitori e studenti in diverse lingue, tra cui arabo e cinese, e sono disponibili 24 ore su 24. Si tratta di strumenti che consentono di ottenere informazioni automatiche in modo immediato e continuo.

Sempre più scuole e Università in Italia e nel mondo stanno sperimentando chatbot basati su intelligenza artificiale integrati nei siti web istituzionali per fornire informazioni automatiche a studenti e famiglie. Si tratta di assistenti virtuali che rispondono alle domande più frequenti su modulistica, servizi scolastici, orari e comunicazioni, con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni e alleggerire il lavoro delle segreterie.