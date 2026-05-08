Claudio Amendola ha riferito di essere stato contattato per utilizzare l’Intelligenza Artificiale al fine di campionare la voce del padre, Ferruccio. Ha specificato che la richiesta è stata rifiutata. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di replicare vocalmente il defunto tramite tecnologia. Amendola ha confermato che non sono stati presi accordi per questa operazione.

“A noi è stato chiesto di campionare la voce di papà con l’Intelligenza Artificiale. Ovviamente abbiamo detto di no”. Claudio Amendola gioca pure con la suspense mettendo una pausa tra una frase e l’altra. Durante un talk con il pubblico del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, il 63enne attore romano ha risposta ad una domanda del pubblico, affermando che una società di Intelligenza Artificiale ha tentato il vampiresco assalto al patrimonio vocale del grande Ferruccio Amendola, indimenticabile doppiatore di Robert De Niro, Dustin Hoffman e Al Pacino. “Probabilmente non sarà solo un problema per l’audiovisivo. L’AI sta falcidiando posti di lavoro in ogni settore, così come fece la catena di montaggio cento anni fa – sottolinea Amendola jr.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A noi è stato chiesto di campionare la voce di papà con l’Intelligenza Artificiale. Ovviamente abbiamo detto di no”: Claudio Amendola e la richiesta sul padre Ferruccio

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