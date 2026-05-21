I vicini bussano alla porta lui non risponde | trovato morto in casa

I vicini di casa hanno bussato più volte alla porta di un uomo, senza ottenere risposta. Dopo aver insistito senza successo, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno forzato l’ingresso e scoperto la persona senza vita all’interno dell’abitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ha sequestrato l’appartamento. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dell’appartamento o sulla possibile presenza di segni di violenza.

I vicini di casa hanno bussato più volte alla sua porta ma, non ricevendo risposta, hanno deciso di chiedere aiuto. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari, il drammatico sospetto si è trasformato in una tragica certezza: Daniel Dallabassa era già morto. La tragedia si è consumata nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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A killer locked behind bars but the women murders start againCrime Action MovieDead Evidence

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