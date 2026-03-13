dramma in casa a san colombano al lambro non risponde ai familiari 56enne trovato morto

A San Colombano al Lambro, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa dopo che non rispondeva alle chiamate dei familiari. La scoperta è avvenuta ieri, senza che ci siano ancora dettagli sulle cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

San Colombano al Lambro (Milano), 13 marzo 2026 – Non risponde ai familiari, lo trovano in casa senza vita. Tragedia, alle 19.10 di giovedì 12 marzo, a San Colombano al Lambro, in un’abitazione privata di via Lareno Faccini, poco distante dalla piazza principale del paese. Un uomo di 56 anni, Gianluca T., nato il 19 luglio del 1969, è stato trovato senza vita, a terra, presumibilmente dopo un malore e una caduta. Per accedere è stato necessario l’intervento dei carabinieri della stazione locale e dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, che hanno aperto una finestra, dopo essere arrivati con una autopompa. Purtroppo però, nonostante l’intervento del 118, il dramma si era già consumato ed è stata possibile soltanto la constatazione della morte del banino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

