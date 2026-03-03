Un uomo di 85 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Prato, in via Donatello, nel quartiere Resurrezione. La scoperta è stata fatta dai vicini, che hanno segnalato l’assenza dell’anziano dopo diversi mesi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze.

Un uomo di 85 anni è stato rinvenuto senza vita nell’appartamento in cui viveva a Prato, in via Donatello, nel quartiere Resurrezione. Il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni vicini hanno segnalato un forte e persistente cattivo odore provenire dall’abitazione, insospettiti da ciò che percepivano. Dopo la segnalazione, la Polizia locale e un’ambulanza sono intervenute sul posto, ma inizialmente non è stato possibile accedere all’appartamento perché la porta era chiusa dall’interno. Solo con l’aiuto dei Vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso, è stato possibile entrare nell’abitazione. All’interno gli operatori hanno fatto una scoperta sconvolgente: il corpo dell’anziano era ormai completamente mummificato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Anziano trovato morto in casa a Prato dopo mesi, il corpo scoperto grazie ai vicini

Gualdo Tadino, uomo trovato morto in casa: i pitbull avrebbero infierito sul corpo dopo il decesso

