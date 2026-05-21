I vantaggi del metrò Sarà una rivoluzione anche per gli autobus

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte città, il trasporto pubblico sta subendo modifiche significative con l’introduzione di nuove linee di metrò. Gli autobus, che fino a poco tempo fa terminavano le corse ancora prima delle 22, continueranno invece a circolare anche dopo le 21, con frequenze più elevate e collegamenti diretti durante i festivi. Questa trasformazione mira a integrare meglio il sistema di trasporto, collegando le diverse zone della città e creando un sistema più coordinato e accessibile per i cittadini.

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Autobus che si fermano anche dopo le 21, più frequenze, collegamenti festivi diretti e una città pensata non solo per se stessa ma come parte di un grande sistema metropolitano. Paolo Pilotto tratteggia così il futuro del trasporto pubblico monzese, legandolo all’arrivo della metropolitana M5 e a una trasformazione destinata a cambiare il modo di muoversi in città. Il tema è emerso durante l’incontro organizzato da Il Dialogo di Monza alla biblioteca del Carrobiolo, dove il sindaco è stato incalzato su una delle questioni più sentite dai cittadini: la mobilità quotidiana. Tra autobus poco frequenti, collegamenti serali limitati e il dibattito sulle strisce blu, Pilotto ha delineato una strategia di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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