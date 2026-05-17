Il dirigente sportivo ha commentato che conquistare titoli nazionali rappresenta sempre una sfida importante e impegnativa. Ha inoltre precisato che non sono previste grandi modifiche nel mercato dei trasferimenti, indicando che gli interventi saranno limitati e mirati. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di attese e analisi sulle strategie future della squadra, con un’attenzione particolare alle operazioni di mercato e alle possibilità di rafforzare la formazione senza rivoluzioni drastiche.

Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione»

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