Una società europea può essere costituita in sole 48 ore con un costo di cento euro e procedure semplificate. L’annuncio riguarda Eu Inc., una nuova azienda che promette di essere operativa entro due giorni, riducendo al minimo gli adempimenti burocratici e i costi di avvio. La notizia è stata diffusa a Roma il 13 marzo 2026.

Roma, 13 marzo 2026 - Una società europea pronta in 48 ore, con costi minimi e burocrazia quasi azzerata. È la promessa di Eu Inc., la nuova forma societaria paneuropea che la Commissione europea presenterà il 18 marzo con la proposta sul cosiddetto “28esimo r egime”. Bruxelles prova così a cambiare passo nella corsa globale all’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del mercato unico e competere con la Silicon Valley. Cos’è la Eu Inc.. La Eu Inc. è una società a responsabilità limitata europ ea che si affianca ai 27 sistem i nazionali, senza sostituirli. Per questo viene definita “28esimo regime”: una cornice giuridica alternativa con regole uniformi e applicabili in tutti gli Stati membri, pensata per semplificare la vita delle impre se che operano oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cento euro per aprire una startup (europea) in 48 ore: Eu Inc. tra vantaggi e limiti. Quando sarà operativa

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