Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato le operazioni di blocco navale nello stretto di Hormuz. Questa azione consiste nel monitorare e controllare le imbarcazioni che attraversano questa via strategica, importante per il trasporto di petrolio e altre merci. Non sono stati forniti dettagli sulle navi impiegate o sulle tempistiche esatte delle operazioni, né si segnalano incidenti o scontri durante l'intervento.

Intorno allo stretto di Hormuz: le forze armate statunitensi dicono di averlo completato, e alcune navi sono già state costrette a tornare indietro Il blocco era stato annunciato dal presidente Donald Trump nel fine settimana, è entrato in vigore lunedì e ci sono voluti alcuni giorni per metterlo a punto. Nella giornata di martedì i siti di tracciamento mostravano che alcune navi riuscivano ancora a passare per lo stretto di Hormuz, facendo pensare che il blocco fosse inefficace. Non è proprio così: proviamo a spiegare come funziona il blocco finora, e cosa sta succedendo. Il punto principale è che, benché Trump stesso abbia parlato di un blocco dello stretto di Hormuz, chiamarlo in questo modo è improprio.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come sta funzionando il blocco navale degli Stati Uniti

US Should Start Strikes Against Iran Again: Ret. Navy SEAL Officer

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