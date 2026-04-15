Come sta funzionando il blocco navale degli Stati Uniti
Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato le operazioni di blocco navale nello stretto di Hormuz. Questa azione consiste nel monitorare e controllare le imbarcazioni che attraversano questa via strategica, importante per il trasporto di petrolio e altre merci. Non sono stati forniti dettagli sulle navi impiegate o sulle tempistiche esatte delle operazioni, né si segnalano incidenti o scontri durante l'intervento.
Intorno allo stretto di Hormuz: le forze armate statunitensi dicono di averlo completato, e alcune navi sono già state costrette a tornare indietro Il blocco era stato annunciato dal presidente Donald Trump nel fine settimana, è entrato in vigore lunedì e ci sono voluti alcuni giorni per metterlo a punto. Nella giornata di martedì i siti di tracciamento mostravano che alcune navi riuscivano ancora a passare per lo stretto di Hormuz, facendo pensare che il blocco fosse inefficace. Non è proprio così: proviamo a spiegare come funziona il blocco finora, e cosa sta succedendo. Il punto principale è che, benché Trump stesso abbia parlato di un blocco dello stretto di Hormuz, chiamarlo in questo modo è improprio.🔗 Leggi su Ilpost.it
US Should Start Strikes Against Iran Again: Ret. Navy SEAL Officer
Notizie correlate
Yasen e guerra sottomarina: così la Russia sfida il dominio navale degli Stati UnitiLa trasformazione della componente subacquea russa segna una cesura netta rispetto all’eredità dell’Unione Sovietica.
Leggi anche: Hormuz, quattro navi forzano il blocco degli Stati Uniti e attraversano lo Stretto
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Gli Stati Uniti fermano sei navi. Come funziona il blocco navale a Hormuz; Stretto di Hormuz, scatta il blocco USA deciso da Trump: come funziona e perché è un’operazione rischiosa; Hormuz, ecco come funziona il blocco navale imposto da Trump; C’è o ci fa, da Caligola a Trump cos’è e come funziona la teoria del leader pazzo.
Elezioni midterm: cosa sono, come funzionano e perché contanoElezioni midterm negli Stati Uniti: cosa si vota, come funzionano, quando si sono e perché possono limitare i poteri del Presidente Usa. donnesulweb.it
Come sta andando TikTok negli Stati Uniti dopo il passaggio di proprietàDal 22 gennaio, quando la divisione statunitense di TikTok è stata venduta dall’azienda cinese ByteDance a una società di investitori statunitensi, negli Stati Uniti l’app è stata accusata di censura ... ilpost.it
LaPresse. . L'avvertimento di Vance al Papa sulle guerre mondiali Il vicepresidente degli Stati Uniti commenta le recenti e delicate posizioni espresse dal Pontefice. Ascolta nel video la sua risposta sul ruolo di Dio nei conflitti e l'invito alla cautela. Segui LaPre - facebook.com facebook
Il 57% degli europei ritiene non giustificato l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran - dati @PollingEU x.com