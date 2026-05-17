Diritti umani a rischio nel mondo | come i tagli agli aiuti degli Stati Uniti stanno favorendo le dittature globali

Da notizie.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il governo di un paese ha drasticamente ridotto gli aiuti esteri verso numerose nazioni, interessando vari settori tra cui quelli dedicati alla tutela dei diritti umani. Questa decisione ha portato a conseguenze dirette su molte organizzazioni e progetti internazionali impegnati nella difesa dei diritti fondamentali. La riduzione dei finanziamenti ha comportato un indebolimento delle strutture di supporto nelle aree più vulnerabili, facilitando l'ascesa di regimi autoritari e di governi meno rispettosi delle libertà civili.

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I bruschi tagli operati dal governo degli Stati Uniti a quasi tutti gli aiuti esteri nel 2025 hanno danneggiato il movimento globale per i diritti umani. Sarebbero state messe a rischio innumerevoli persone. È quanto ha denunciato l’organizzazione internazionale Human rights watch in un documento di 42 pagine intitolato Il sogno di ogni autocrate: un’istantanea globale dei danni ai diritti umani causati dai tagli agli aiuti esteri statunitensi. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Sono state esaminate le conseguenze immediate dei tagli agli aiuti sul lavoro dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Notizie.com

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