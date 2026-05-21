A gennaio, l'influencer ha concluso un accordo per vendere i diritti della sua immagine a una società di Hong Kong di cui si sa poco. Da allora, sono emersi dubbi sulla trasparenza dell'operazione e sul reale valore dell'intesa. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell'accordo per verificare eventuali irregolarità o comportamenti illeciti, mentre gli investigatori continuano a raccogliere documenti e testimonianze per chiarire la situazione.

A gennaio aveva venduto i diritti della sua immagine a un'oscura società di Hong Kong; poi le cose hanno preso una piega strana A distanza di mesi non si è saputo più niente dell’accordo con cui a gennaio il content creator italiano Khaby Lame, la persona con più follower al mondo su TikTok, aveva venduto per circa un miliardo di dollari la sua società e i suoi diritti di immagine a una società con sede a Hong Kong, il gruppo Rich Sparkle. L’accordo fece rumore in Italia, visto che avrebbe reso miliardario Lame, che ha 26 anni e divenne famoso negli anni della pandemia con video dagli spunti comici semplici ma efficaci. Prima della pandemia di Covid, Lame faceva l’operaio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I sospetti sull’operazione con cui Khaby Lame doveva diventare miliardario

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Comment Khaby Lame est devenu Milliardaire... SANS RIEN FAIRE

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Così Khaby Lame da quasi 1 miliardo di dollari ha perso il 96% in 4 mesiA gennaio la quota collegata a Khaby Lame sfiorava il miliardo di dollari. Oggi Rich Sparkle vale meno di 100 milioni e sull’operazione restano ancora molte domande. money.it

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