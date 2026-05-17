Khaby Lame non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio Mai avvenuta l’operazione con la società quotata al Nasdaq che in 4 mesi ha perso il 96,13% del valore

Il 15 gennaio scorso si era diffusa la notizia che Khaby Lame fosse diventato miliardario, ma questa informazione si è rivelata infondata. In quella data, una società quotata al Nasdaq aveva annunciato un aumento di capitale di 975 milioni di dollari, destinato alla stessa società del tiktoker con sede nelle Isole Vergini. Tuttavia, nei quattro mesi successivi, il valore di quella società è sceso del 96,13%, e l’operazione non si è mai concretizzata.

Khaby Lame non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio scorso. Quel giorno una società quotata al Nasdaq, la Rich Sparkle holdings, aveva annunciato un aumento di capitale da 975 milioni di dollari destinato alla società del tiktoker italo-senegalese con sede nelle Isole Vergini. Alla fine dell’operazione Khaby avrebbe avuto in mano il 40,83% delle azioni di Rich Sparkle Holdings che alla vigilia dell’operazione capitalizzava un miliardo di dollari e avrebbe quindi dovuto raddoppiare il proprio lavoro. Nulla però di quanto annunciato è fino ad oggi avvenuto. In quattro mesi il titolo del Nasdaq ha perso il 96,13% del valore (2,3 miliardi). 🔗 Leggi su Open.online

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